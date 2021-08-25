Волгоград, 25 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и началом нового учебного года не исключают специалисты в Волгоградской области, об этом сообщили 25 августа в пресс-службе правительства региона.

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«Принятые и принимаемые на опережение меры профилактического и медицинского характера позволяют сдерживать распространение COVID-19. Однако, по прогнозам специалистов, в начале учебного года, в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и в ходе формирования новых коллективов в образовательных учреждениях, ситуация может осложниться», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент, как уточнили в пресс-службе, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области является контролируемой. В структуре заболевших 48% приходится на жителей люди молодого и среднего возраста, 12% составляют дети.

Добавим, что в 2021—2022 учебном году к занятиям приступят 379 тысяч школьников и студентов, в том числе 26,5 тысячи первоклассников.