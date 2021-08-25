Курган, 25 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 августа подтверждён 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 августа выявлено 29 149 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 25 августа вылечились 25 568 человек, скончались 582 пациента с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).