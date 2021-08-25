Сеул, 25 августа 2021, 13:22 — REGNUM Авианосная ударная группа Великобритании во главе с авианосцем ВМС Британии Queen Elizabeth проведет совместные учения с ВМС Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
U.S. Navy

По их словам, учения пройдут у берегов Корейского полуострова с 30 августа по 1 сентября.

Известно, что ранее ВМС Британии провели учения с Индией и Сингапуром.

Как сообщало ИА REGNUM, что заход британского авианосца в южнокорейский порт города Пусан отменён из-за коронавируса. Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Южной Корее и недавней вспышкой коронавируса на борту авианосца.

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