Сеул, , 13:22 — REGNUM Авианосная ударная группа Великобритании во главе с авианосцем ВМС Британии Queen Elizabeth проведет совместные учения с ВМС Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Авианосец HMS Queen Elizabeth U.S. Navy

По их словам, учения пройдут у берегов Корейского полуострова с 30 августа по 1 сентября.

Известно, что ранее ВМС Британии провели учения с Индией и Сингапуром.

Как сообщало ИА REGNUM, что заход британского авианосца в южнокорейский порт города Пусан отменён из-за коронавируса. Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Южной Корее и недавней вспышкой коронавируса на борту авианосца.

Читайте ранее в этом сюжете: Заход британского авианосца в порт Южной Кореи отменён из-за пандемии