Сеул, 25 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа Великобритании во главе с авианосцем ВМС Британии Queen Elizabeth проведет совместные учения с ВМС Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

U.S. Navy Авианосец HMS Queen Elizabeth

По их словам, учения пройдут у берегов Корейского полуострова с 30 августа по 1 сентября.

Известно, что ранее ВМС Британии провели учения с Индией и Сингапуром.

Как сообщало ИА REGNUM, что заход британского авианосца в южнокорейский порт города Пусан отменён из-за коронавируса. Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Южной Корее и недавней вспышкой коронавируса на борту авианосца.