Махачкала, 25 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Двоих дагестанцев обвинили с участии в незаконном вооруженном формировании и попытке выехать на территорию Сирии для участия в военных действиях в составе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Южный окружной военный суд отправил их на длительные сроки в колонию строгого режима, сообщили 25 августа в пресс-службе суда.

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Как стало известно из материалов уголовного дела, жители города Каспийска Султан Омаров и Шамсудин Шамсудинов в 2019 году решили выехать в Сирию, где планировали вступить в незаконное вооруженное формирование, пройдя предварительно обучение террористической деятельности.

Купив билеты и военную экипировку, обвиняемые решили вылететь сначала в Дубай, а оттуда перебраться в Сирию. Однако их планы сорвали сотрудники правоохранительных органов, задержав злоумышленников.

При расследовании дела стало известно, что Омаров склонял еще одного жителя Каспийска к участию в войне в Сирии, за что ему вынесен более суровый приговор — десять лет лишения свободы. Шамсудинов получил шесть лет. Первый год оба они будут сидеть в тюрьме.

В ходе судебного заседания оба обвиняемых не признали свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.