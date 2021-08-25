Москва, 25 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Переживаемый мировой экономикой кризис полупроводников отодвигает сроки накопления такой вычислительной мощности, которой будет достаточно для планирования всего мирового производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Нынешняя вторая Великая депрессия очень сильно ударила по многим направлениям хозяйствования, а это, в свою очередь, привело к сокращению спроса на многие виды цифровой техники, — сказал Вассерман. — Ну и поскольку большая часть этих направлений так или иначе взаимосвязана, это коснулось и тех направлений, которые пока остаются востребованными. Словом, как часто в таких случаях бывает, запустить проблему гораздо легче и быстрее, чем ее потом вылечить. И неизвестно, будет ли в обозримом будущем какой-то серьезный спасительный скачок».

Как пояснил Вассерман, все это отодвигает срок накопления вычислительной мощности, достаточной для планирования всего мирового производства как единого целого.

«Когда я публиковал первые оценки срока такого накопления, у меня получилось начало 2020-х годов, — сказал Вассерман. — Но сокращение скорости наращивания тактовой частоты вынудило отсрочить прогноз на конец 2020-х. А что будет, если развитие замедлится еще на каком-то направлении, я даже предсказывать боюсь. И если так и дальше пойдет, то переход к такой методике планирования и управления случится очень нескоро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал о том, почему мир столкнулся с глобальным дефицитом полупроводников.