Москва, 25 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Выводить звёздных игроков из-под потолка зарплат Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует. Об этом 25 августа заявил журналистам глава лиги Алексей Морозов.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«На данный момент мы не рассматриваем такого варианта», — сказал Морозов.

В настоящее время потолок зарплат в клубах КХЛ составляет 900 млн рублей.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк допустил, что можно вывести одного-двух игроков в каждом клубе из-под потолка зарплат.

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