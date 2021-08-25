Кызыл, 25 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет местная жительница по обвинению в совершении ДТП, в котором погиб её малолетний сын. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в момент происшествия 30-летняя женщина была пьяна.

Следственное управление СКР по Туве ДТП в Туве

По данным следствия, днём 15 апреля 2021 года обвиняемая, не имея водительских прав, села за руль автомобиля ВАЗ-211 440. На трассе машину занесло и сбросило в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились пять человек, в том числе полуторагодовалый сын женщины-водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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