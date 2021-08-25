Кубинка, Московская область, 25 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В настоящее время специалисты американской компании Boeing пока не просили у Исследовательского центра имени М. В. Келдыша помощи в вопросе решения проблем с системой двигателей своего пилотируемого корабля CST-100 Starliner. Об этом 24 августа рассказал генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», передает ИА «Красная Весна».

Boeing CST-100 Starliner

Как рассказал Кошлаков, комментируя предложение помочь компании Boeing в решении проблем с топливными клапанами корабля Starliner, «мы готовы участвовать, но обращения не было».

При этом он отметил, что специалисты Центра Келдыша хорошо знакомы с устройством ракетных двигателей не только космического корабля Starliner, но также и многих других образцов космической техники Запада.

«Двигатели, стоящие на Starliner, нам понятны, известны. Ничего необычного для нас нет», — добавил гендиректор Центра Келдыша.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что количество российских ракетных двигателей РД-180, которые поставлены в США, является достаточным для окончания испытаний пилотируемого корабля Starliner.