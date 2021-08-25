Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга обнаружила 130 нарушений на общую сумму не менее 86 млн рублей в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Ульянка в Кировском районе города за 2020−2021 годы.

Cornwelljackson.com Аудитор

В числе нарушений ревизоры КСП усмотрели нецелевое расходование средств местного бюджета в размере 740 тысяч рублей. В частности, 155 тысяч рублей были потрачены на выпуск газеты «Вести Ульянки», в которой печатались кроссворды, информация о самолечении, профилактике онкологических заболеваний, детском гинекологе, грудном вскармливании, жизни за городом, поведении во время грозы и т.д.

При этом в муниципальных изданиях должна печататься официальная информация: муниципальные правовые акты, сведения о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры.

Выявлено большое количество нарушений в сфере муниципальных закупок. Например, администрация МО приняла и оплатила работы по установке в одном из дворов игрового оборудования, комплектация которого не соответствует требованиям контракта: вместо металлической горки была установлена пластиковая.

КСП установила ряд нарушений при установлении начальных цен контрактов, а также нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Также в ходе проверки выявлены нарушения порядка учета и ведения реестра муниципального имущества. Выявлено неэффективное использование средств местного бюджета, нарушения при формировании и исполнении местного бюджета, нарушения бухгалтерского учета и другие недостатки.

«Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову, губернатору города Александру Беглову, прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, главе УФНС по Санкт-Петербургу Александру Гнедых», — резюмировали в пресс-службе КСП Петербурга.