Москва, 25 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. У нынешнего глобального кризиса полупроводниковой промышленности есть более глубокие причины, чем пандемия коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Нынешний кризис полупроводниковой промышленности запущен разрывом множества технологических цепочек вследствие карантинных мер, нацеленных на пресечение коронавирусной пандемии. Но есть и более глубокие причины этого кризиса, — сказал Вассерман. — В частности очень сильно затормозилось развитие многих направлений цифровой техники. Просто вследствие того, что тактовая частота процессоров уже более чем достаточна для решения большей части массовых задач, и поэтому порядка 10 лет она почти не растет. А это вызвало сокращение финансирования многих направлений исследований».

Как пояснил Вассерман, поначалу такое ограничение выглядело разумным, но очень похоже на то, что оно негативно отразилось на развитии концепций полупроводниковой промышленности и оборудования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как глобальный дефицит полупроводников отразится на мировом автопроме.