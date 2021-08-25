Кемерово, 25 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Подросток

Предварительно установлено, что вечером 15 июля 2021 года подросток дождалась, пока все уснут, после чего ушла из дома. До сих пор её местонахождение неизвестно.

«Необходимо отметить, что ранее девочка уходила из дома, однако через несколько дней она возвращалась сама, либо родители находили её самостоятельно. Поэтому на этот раз они сразу не стали обращаться за помощью в правоохранительные органы, пытались найти дочь своими силами. Перед началом учебного года педагоги учебного заведения, где обучается пропавшая девочка, решили посетить учеников. Узнав, что ученица пропала, они обратились в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается и отрабатывается круг общения подростка, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников.