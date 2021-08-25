25 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд для противодействия «влиянию» России в южных и восточных регионах Украины.

Мирослава Романенко, , 19:27 — REGNUM Пять стран Запада — Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США — объединят усилия и создадут фонд для противодействия «влиянию» России в южных и восточных регионах Украины. Название фонда — «Партнерство за сильную Украину». Предполагается, что он будет учреждён до декабря 2021 года. За три года в него планируют вложить £35 млн (около 3,5 млрд рублей). Как ожидают учредители, инициативы фонда должны привести к «повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом» на Юго-Востоке Украины. Конкретного плана действий от «антироссийской коалиции» пока нет.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить «дестабилизирующее влияние России» в южных и восточных регионах Украины», — говорится о фонде в сообщении пресс-службы посольства Великобритании на Украине.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие восприняли данный фонд как источник коррупционных схем. Иные считают, что целью фонда будет антироссийская пропаганда.

«Дестабилизирующее воздействие на южные и восточные регионы? Мне прям интересно, как они будут с этим бороться? Листовки раздавать? Каналы закроют, чтобы лить в уши, как все классно, а Россия — «враг», и точка? Или как?» — не понимает один из читателей.

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«Это будет славный попил бабла!» — смеется Виктор.

«В анти-Россию когда переименуетесь?» — задумался Владимир Б.

«Заглушки будут ставить, чтобы не смотрели российские каналы и украинские, которые не в чести у власти тоже. Остальное разделят между наблюдателями», — отметила Анжела.

«Ну все… Эти сейчас объяснят, как надо родину любить», — пишет Roman.

«Всё гораздо проще — они просто его разворуют. Деньги будут украдены нужными людьми и… [американцы] с… британцами это хорошо понимают», — отметил Евгений З.

«Вас вооружают против России, будете воевать до последнего украинца», — добавил один из комментирующих.

«Этот фонд не для «сопротивления влиянию», а для влияния на Украину», — написал Игорь Н.

«Это деньги на войну, не на мир», — пишет Анжей А.

«Фонд создадут, бабло участники разорвут ещё в полете. Поэтому, Юго-Восток, дышим ровно», — добавила Julia.

«А что, отличный повод распилить очередные бабосы», — отметила Ludmila V.

«Они нас совсем за неполноценных считают, не им решать! Достаточно того, что уже сделали. Ничего хорошего…» — возмутилась Виктория.

«Будет что грантоедам пилить», — добавил Дмитрий Н.

«Великобритания, США, Канада, Швейцария и Швеция создают фонд помощи Украине с целью борьбы с дестабилизирующим влиянием России в восточных регионах страны. Тут бы неплохо вспомнить, что благодатную почву для этого дестабилизирующего влияния создают бесчисленные выкормыши упомянутых государств, аккуратно присобаченные к бюджетным кормушкам и наслаждающиеся жизнью за счёт налогов, оплачиваемых этими самыми жителями восточных регионов», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Максим Бужанский Цитата из видео на YouTube

«Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнёрство за сильную Украину» (читай: сборище агентов иностранного влияния) для «смягчения дестабилизирующего влияния России в южных и восточных регионах». Бюджет — около 50 млн долларов на три года начиная уже с этого декабря. Практически 1,5 млн долларов в месяц планируется тратить на «борьбу» с влиянием России, в которое Россия не вкладывает в Украине ни копейки. Не трудно понять, что под этой вывеской фонд будет финансировать кучу грантоедов с одной целью: русофобская пропаганда в Донбассе. Катились бы вы к чертям со своим антиукраинским «партнёрством» против Донбасса!» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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