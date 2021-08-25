Тюмень, 25 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 256 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 257 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 августа коронавирусом заразились 53 412 человека, выздоровел 47 571 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 25 августа в регионе скончался 1351 пациент с COVID-19 (на 18 человек больше, чем днём ранее).