Чердынь, Пермский край, 25 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Чердынском городском округе Пермского края на скамье подсудимых окажется местный житель, который, заблудившись в лесу, не придумал ничего лучшего, как сделать ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, молодой человек заявил в дежурную часть о том, что в лесу на него напал неизвестный и выхватил рюкзак с 250 тыс. рублями. Пермяка предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но тот настаивал на ограблении и требовал найти налётчика.

В рамках оперативных мероприятий факт нападения не подтвердился. Выяснилось, что пермяк заблудился в лесу в поисках дров. Испугавшись, что окончательно затеряется в лесном массиве и лишится имущества, которое оставил на месте привала, он позвонил в единый дежурный диспетчерский центр и рассказал заранее придуманную историю о нападении. Впоследствии молодой человек признался, что у него с собой было только 15 тысяч рублей и продукты питания. Уголовное дело направлено в суд.