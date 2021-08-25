Ульяновск, 25 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежедневно фиксировать летальные исходы от COVID-19. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 25 августа, за последние сутки в регионе умерли 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Ульяновской области COVID-19 стал причиной смерти 2254 пациентов.

Напомним, что в настоящее время под наблюдением остаются 14 808 человек.

Отметим, что в Ульяновской области работают десять мобильных флюорографических комплексов. За семь месяцев 2021 года обследование на них прошли более 47 тысяч жителей области.