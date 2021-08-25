Солнечногорск, Московская область, 25 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Студент факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Эльдар Багдасаров из Кишинева рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в треке «Студенты» конкурса «Лидеры России» и о планах на будущее.

АНО «Россия — страна возможностей» Багдасаров Эльдар LR 230821-6033

Сфера научных интересов Эльдара Багдасарова — водородная энергетика и превращение отходов и вторсырья в полезные углеводороды.

Помимо научных интересов он занимается общественной деятельностью, руководит студенческим советом и возглавляет несколько комиссий студентов.

Что составляет Вашу ежедневную студенческую жизни, Эльдар?

Сейчас мы работали над проектом строительства коворкинга в МГУ для 1200 студентов. Это глубокий проект. Мы прорабатываем техническое задание, стараемся учесть все мнения для удобства студентов, поскольку мы — пилотный проект, и надеемся, что подобные проекты будут развиваться не только в МГУ, но и за пределами нашего университета. Также весьма интересный проект связан со сферой моей научной деятельности и институтом академии наук нефтехимического синтеза. Мы сейчас сотрудничаем с Сибуром и у нас в подготовке запуск установки, которая позволит пластик и сырье через несколько стадий преобразовать в 95-й бензин. Это один из самых перспективных проектов.

Каковы планы после завершения конкурса?

Я хочу реализовать свои собственные амбиции, реализовать себя как эффективного управленца, но это скорее вторично. На первом месте стоят интересы моей страны и государства. Хотя я жил долгое время за границей России, любовь к своей стране и тяга к своим корням сформировала такой взгляд на жизнь, что ты должен что-то приносить обществу и той стране, которую ты любишь. Это проявлялось и в работе на российский интеллектуальный центр за границей и другие представительства нашего государства за границей, и сейчас я считаю, что наиболее перспективно развитие нашего государства в системе водородной энергетики. У нас есть огромные пласты залежей водорода в Сибири, на севере страны. Я видел интересные проекты и надеюсь, что в ближайшие 10 лет эти проекты будут реализованы, надеюсь с моим участием. Мы должны быть энергетической сверхдержавой.

Что Вас привлекло в треке «Студенты» конкурса «Лидеры России»?

Молодежь нужно вовлекать в инновационное направление, инновационный бизнес, научные разработки. Множество моих знакомых и друзей работают над проблемами экологии, искусственного интеллекта, государственная поддержка в этих отраслях важна. Конкурс «Лидеры России» — это хороший способ получить новые знакомства, нетворкинг, пообщаться с ребятами своего возраста, которым также интересно развитие своей страны и развитие своих качеств. По опыту своей работы и опыту научной деятельности я сталкиваюсь с другими задачами. Тут я получаю легкую отдушину от своей основной работы. Также я бы хотел себя попробовать в качестве управленца и получить ментора или наставника, который бы помог мне реализовать себя в государственной службе.

Читайте ранее: Трек «Студенты» конкурса «Лидеры России»: 127 участников из 29 регионов