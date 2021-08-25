Москва, 25 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. То, что сегодня происходит на Украине, не может не шокировать. Националисты буквально заполонили страну и продвигают свою идею чистой нации, в действительности это обыкновенный фашизм. Об этом пишетartv-news.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Автор статьи напоминает, что после государственного переворота в 2014 году на Украине обрели силу ещё недавно никому не известные радикальные организации, внедряя идеологию чистоты украинской нации.

«И если в первый год после Майдана украинский народ был под впечатлением победы «Революции достоинства», то уже сегодня многие задумываются, что же в действительности пропагандируют украинские националисты», — отмечает artv-news.ru.

Идеи фашизма украинские радикалы продвигают весьма своеобразно, используя видоизменённую нацистскую символику и лишь слегка модернизированные фашистские лозунги.

Подтверждением этому служит свастика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лозунг «Украина для украинцев» партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничем не лучше. А символ «1488», который означает дату дня рождения Гитлера, широко используемый организацией С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тоже о многом говорят.

«Ко всему прочему члены националистических организаций без стеснения наносят и гордятся этим татуировки с фашистской символикой. Всея идеология националистических организаций Украины носит исключительно фашистский характер, с уклоном в немецкий нацизм», — пишет artv-news.ru.

По мнению автора, действующая власть предпочитает отмалчиваться и не препятствовать радикалам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то, что на Украине была создана социальная среда, легко восприимчивая к идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей, отмечал kherson.life.

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