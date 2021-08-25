Калуга, 25 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 августа. Днём ранее, 24 августа, в регионе было зарегистрировано 118 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 304 человек, 40 тыс. 718 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человека. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 566 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.