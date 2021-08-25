Берлин, 25 августа 2021, 13:09 — REGNUM Около трех четвертей жителей Германии поддерживают завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 августа заявил на пресс-конференции глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, его слова приводит ИА «Красная Весна».
"Согласно опросу института Forsa, три четверти жителей ФРГ, то есть 75%, поддерживают завершение строительства», — сказал он.
Также Хермес отметил, что указанный газопровод «нацелен на будущее» и призван содействовать достижению Германией и Европой климатического нейтралитета.
«Его нужно достроить, так как в будущем по нему можно поставлять в том числе и водород», — уточнил глава OAOEV.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше вести совместную борьбу с реализацией проекта «Северный поток — 2».