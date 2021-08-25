Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Школы столицы Бурятии Улан-Удэ готовы к началу нового учебного года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ряду учебных заведений удалось решить проблему с учёбой в три смены.

Правительство Бурятии В новом корпусе Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева в Улан-Удэ

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В частности, в двухсменном режиме будут работать музыкально-гуманитарный лицей, школы №40 и 19, а также гимназия №14. При этом в пятой школе учащимся придётся подождать — капремонт здания школы обещают закончить к концу года, а пока они будут учиться в корпусе начальной школы и в школе №24 в микрорайоне Звездный.

«Проведена большая работа, хотя условия были сложными. Это связано и с эпидемиологической обстановкой, и в целом со сложностями режима ограничений. Несмотря на это, школы города готовы к учебному году», — отметил зампред комитета по социальной политике горсовета Александр Иринчеев.

На организацию горячего питания школьников будет направлено 479 млн рублей. По словам Иринчеева, эта сумма была увеличена за счёт федерального бюджета.