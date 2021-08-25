Москва, 25 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. По итогам торгов 24 августа рубль подорожал к доллару на 0,5%, ускорив восстановление от одномесячных минимумов, отмеченных в конце прошлой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

rotkevichkonstantin Рубли

«Сегодня, 25 августа, пара остается под давлением, слегка передвинув локальные минимумы и вплотную приблизившись к зоне поддержки 73,50 руб. Если этот уровень не выстоит, фокус внимания игроков сместится к отметке 73,20 руб.

Однако достижение этой области на данный момент маловероятно. Спрос на риск уже угасает после всплеска в начале недели.

Инвесторы переходят в осторожный режим по мере приближения симпозиума в Джексон-Хоул, который задаст рынкам направление на начало следующей недели.

На этом фоне ослабевает и давление на доллар, что одновременно ограничивает потенциал дальнейшего роста и рубля, и нефти.

Нефть марки Brent за последние два дня подорожала почти на 10%, что послужило неплохим подспорьем для нашей валюты.

Однако нефтяные цены начали пробуксовывать немногим выше уровня $70, что может сигналить о грядущей коррекции.

Таким образом, пара доллар/рубль вряд ли совершит уверенный пробой поддержки 73,50 руб. даже в случае прокола в течение сегодняшней сессии, не говоря уже о просадке в направлении зоны 73,20 руб.», — считает эксперт.

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