Воронеж, 25 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Посадку совершила смешанная авиационная группировка Западного военного округа на аэродромный участок трассы Е 38 «Курск-Саратов» в Воронежской области, сообщили 25 августа в пресс-службе Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа В Воронежской области военные самолёты приземлились на федеральную трассу

В районе населенного пункта Листопадовка в рамках учений на участке автодороги построили полевую взлетно-посадочную полосу, оборудовали места стоянки и обслуживания авиационной техники. Специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа развернули полевые пункты заправки самолетов, полевой контрольно-диспетчерский пункт. Согласно легенде проводимых учений, авиационный полк подвергся массированному ракетному удару. Бомбардировщики Су-34 выведены из-под удара противника совместно с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76 МД, с их помощью перевезены дополнительные боекомплекты, технические средства наземных служб, а также мобильная техническо-эксплуатационная часть (ТЭЧ). Посадка осуществлялась на участок федеральной трассы, самолёты транспортной авиации прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-35.

На базе аэродромного участка дороги отрабатывались задачи по тушению бомбардировщика на стоянке с использованием аэродромных пожарных машин «Пантера» и эвакуация воздушным транспортом потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб, использовано 20 единиц авиационной и специальной военной техники.