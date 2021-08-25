Уфа, 25 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Доброволец пострадал во время тушения пожара в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС России по Ростовской области Травяной пожар

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Сообщается, что днем 24 августа спасатели получили сообщение о том, что в Ишмурзинском и Акмурунском сельских поседениях Баймакского района горит сухая трава.

«К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, добровольные пожарные команды и дружины с. Ишмурза, Семеновского и Акмурунского с/с, Баймакского лесхоза, 000 «Семеновский рудник» и добровольцы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что к вечеру того же дня открытое горение было ликвидировано. В результате огонь повредил сухую траву на площади 700 га, в том числе на землях лесного фонда — шесть га.

«К сожалению, в ходе тушения пострадал доброволец. С ожогами он доставлен в Баймакскую центральную городскую больницу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что огнеборцы не допустили перехода огня на жилые строения.