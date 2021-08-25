Подгорица, 25 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий подтвердил, что церемония его интронизации пройдет 5 сентября в городе Цетине, несмотря на возражения части черногорской общественности, которая хотела бы, чтобы церемония прошла в другом месте. Об этом митрополит Иоанникий заявил 25 августа черногорским СМИ.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий

«Подразумевается, что это будет в Цетине», — ответил митрополит на вопрос издания Vijesti о месте проведения церемонии.

Напомним, что ранее в Цетине прошли демонстрации националистически настроенных граждан против интронизации митрополита Иоанникия в Цетиньском монастыре. По традиции Сербской православной церкви, именно в этом монастыре, расположенном в древней столице Черногории, проходит интронизация митрополитов Черногорско-Приморских.