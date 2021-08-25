Чебоксары, 25 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии на реализацию проектов глубокой переработки молока будут субсидировать 25% затрат. Речь идёт о производстве сухих молочных продуктов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления был одобрен сегодня, 25 августа, на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

В Чувашии расширяется перечень инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, которые могут быть реализованы при государственной поддержке. рыбы. Речь идёт о создании или модернизации объектов по переработке продукции. В настоящее время бюджетные субсидии предоставляются предприятиям, занимающихся глубокой переработкой зерна, масличных культур, переработкой и консервированию

В проекте постановления в перечень получателей субсидий включены предприятия по производству сухих молочных продуктов. В министерстве сельского хозяйства Чувашии отмечают, что размер возмещения части прямых понесённых затрат составит 25% от стоимости реализованного инвестиционного проекта, но не выше предельной стоимости объекта. В аграрном ведомстве ссылаются на то, что за пределы республики вывозится более 100 тыс. тонн молока, поэтому актуальным для региона остаётся вопрос переработки сельскохозяйственной продукции.

Конкурсный отбор инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесённых затрат проводится Минсельхозом России.

«В текущем году инвестиционных проектов по созданию или модернизации проектов по производству сухого молока в Чувашской Республике предприятиями не запланировано», — сообщила заместитель министра сельского хозяйства Алина Семенова.