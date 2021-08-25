Новосибирск, 25 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Жителя Новосибирска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Илья Савченко ИА Красная Весна Магазин

По данным следствия, 12 декабря 2020 года 46-летний мужчина, находясь на крыльце у входа в магазин «Краски», подошел к 14-летнему подростку, схватил его за куртку и резко кинул его вниз с крыльца магазина на асфальт. После этого взял сноускейт и бросил его в потерпевшего, попав по спине.

В ведомстве уточнили, что вину обвиняемый не признал. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.