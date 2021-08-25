Москва, 25 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Важное условие независимости государств — это технологическое лидерство, в этом уверены 82% жителей России. Противоположное мнение лишь у 9% респондентов, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Фото: сайт пермской деловой газеты «Бизнес класс» Панно «Наука»

Относят Россию к числу ведущих технологических стран мира 55%, не согласны 41%. С точки зрения технологического развития Россия занимает лидирующие позиции в оборонной сфере (65%), космических технологиях (42%) и атомной энергетике (41%).

Главные достижения российской и мировой науки за последние десятилетия — борьба с коронавирусом и разработка вакцины (16%), военные разработки/ВПК/новая техника (10%) и разработка новых видов лекарств и вакцин (8%).

Телефонный опрос проведен 8 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%) интересуются достижениями науки и техники. Не проявляют интереса — 38%.

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