Елабужский район, Татарстан, 25 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Татарии на дне реки Камы 25 августа водолазы обнаружили тело юноши, который вместе со знакомой уплыл на моторной лодке и пропал. По данным следственного управления СКР по РТ, признаков насильственной смерти на теле 17-летнего юноши не обнаружено.

Лодка

Сегодня же ранним утром на берегу было найдено тело 16-летней девушки. В ряде СМИ публикуется информация, что лодку предположительно нашли в Пермском крае. По одной из версий, судно подростков могло столкнуться с баржей, которая и протащила лодку почти до Перми.

ИА REGNUM напоминает, 24 августа спасатели осмотрели около 50 км береговой зоны реки Камы, методом траления была обследована акватория водоема. Всего в поиске подростков принимали участие порядка 70 человек и 18 единиц спецтехники. По факту исчезновения молодых людей, которые утром 22 августа на лодке уплыли купаться и пропали, возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Читайте также: В Татарии найдено тело уплывшей на лодке девушки