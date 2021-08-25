Москва, 25 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Рейтинг молодых российских актёров возглавили Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев. Об этом сообщают 25 августа составители списка — издания «Бюллетень кинопрокатчика» и Кино-Театр.Ру.

Цитата из т/с «Гоголь». реж. Егор Баранов. 2019. Россия Александр Петров в роли Николая Гоголя

По их версии, именно фильмы с Петровым зрители чаще всего смотрят в кинотеатрах. Этот 32-летний актёр снимался в картинах «Гоголь», «Герой», «Текст», «Вторжение», «Лед 2», «Стрельцов» и других.

«Он чаще всех играет главные роли и активно участвует в рекламных кампаниях», — говорится в сообщении.

Милош Бикович занял второе место, он известен участием в фильмах «Холоп» и «Отель «Белград». Картины с ним чаще всего смотрят онлайн.

Кирилл Нагиев («Холоп», «Марафон желаний», ряд сериалов) находится на третьей строчке. В топ-10 отечественных актёров моложе 35 лет вошли также Павел Прилучный, Юра Борисов, Виктор Хориняк, Иван Янковский, Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.

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