Кострома, 25 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Автоинспекторы потребовали от мэрии установить светофор и пешеходные переходы у новой школы в Костроме. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Светофор

Тема обсуждалась на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации области. Дорога у образовательного учреждения на улице Профсоюзной имеет 4 полосы. Инспекторы считают, что при интенсивном движении транспорта и пешеходов безопасность учеников находится под угрозой.

«Серьезную обеспокоенность вызывает дорожная безопасность костромских детей — учащихся школы No44, расположенная на улице Профсоюзной, д.50а Костромы. В районе пересечения проезда к школе с улицей Профсоюзной до сих пор не смонтирован светофорный объект, отсутствуют соответствующие пешеходные переходы. При этом данный участок дороги является четырехполосным , с интенсивным движением транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении.

Мэрия предложила оборудовать у школы зебры с «лежачими полицейскими» и заняться установкой светофора в октябре. ГИБДД не устроила такая постановка вопроса. В итоге первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец пообещал решить вопрос в срок до 1 сентября 2021 года.