ГИБДД обеспокоилась безопасностью учеников новой школы в Костроме
Кострома, 25 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Автоинспекторы потребовали от мэрии установить светофор и пешеходные переходы у новой школы в Костроме. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Тема обсуждалась на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации области. Дорога у образовательного учреждения на улице Профсоюзной имеет 4 полосы. Инспекторы считают, что при интенсивном движении транспорта и пешеходов безопасность учеников находится под угрозой.
Мэрия предложила оборудовать у школы зебры с «лежачими полицейскими» и заняться установкой светофора в октябре. ГИБДД не устроила такая постановка вопроса. В итоге первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец пообещал решить вопрос в срок до 1 сентября 2021 года.
Справка: строительство школы на улице Профсоюзной в Костроме проходило в рамках национального проекта «Образование». Работы в здании завершились в августе 2021 года. Преподавать в учреждении будут 50 педагогов. Новый учебный год за партами школы встретят 800 детей.