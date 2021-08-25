Вильнюс, , 13:01 — REGNUM Из списка охраняемых объектов культурного наследия Литвы будет удален памятник писателю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе. Об этом 25 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным Delfi, такое решение было принято из-за того, что Цвирке активным образом сотрудничал с советской властью, а заявление об удалении его памятника из списка культурного наследия подал литовский министр культуры Симонас Кайрис и Вильнюсский муниципалитет.

Также указывается, что затем указанная инициатива была рассмотрена советом независимых экспертов под председательством историка и музееведа Рамунаса Кондратаса, который заявил, что комиссия не рассматривала памятник с точки зрения искусства, а только принимала решение о его статусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министр экономики и инноваций Литвы Аушрина Армонайте заявила, что литовские компании, сотрудничающие с партнерами из Белоруссии, больше не смогут рассчитывать на получение господдержки в виде дотаций из бюджета.