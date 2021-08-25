Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 25 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске трёхлетний ребенок выпал с балкона многоэтажного дома, расположенного в посёлке Железнодорожников. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Oboi-dlja-stola.ru У окна

Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире с бабушкой. Она отвлеклась на несколько секунд. Тем временем мальчик пробрался к окну и перевалился через раму.

Ребёнок упал на газон. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи увезла мальчика в больницу с подозрением на тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.