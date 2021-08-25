Буэнос-Айрес, 25 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года в Аргентине реализация новых автомобилей выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Avtoed.com Авто

Всего за отчетный период на авторынке Аргентины было реализовано 30 079 машин. С января по июль 2021 года продажи в стране выросли на 29%, до 225 069 экземпляров. Однако по сравнению с таким же периодом 2019 года, реализация, наоборот, упала на 21%.

Среди проданных в прошлом месяце машин в Аргентине было 6127 моделей Toyota. Таким образом, японская компания продала в Аргентине почти в два раза больше автомобилей, чем в июле прошлого года.

Кроме того, в июле 2021 года в Аргентине было продано 4625 автомобилей марки FIAT (+34%), 4484 машины Volkswagen (— 16%), а также 3032 модели Renault (— 27%) и 2368 единицы Peugeot (+19%).

Напомним, в июле 2021 года продажи автомобилей на авторынке России упали на 4,1%, до 136 040 единиц.

Читайте также: В России выросли продажи китайских машин с пробегом