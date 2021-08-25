Томск, 25 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 40 161. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в областном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Медработник в защитном костюме

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За сутки в Томской области выздоровели 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших в регионе — 34 544 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа COVID-19 диагностировали у 113 человек, выздоровели 52 пациента.