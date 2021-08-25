Пермь, 25 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 25 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 84 923 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3267,2 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 74 622 пермяка. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3549 пациентов, из них 167 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число жертв коронавирусной инфекции в Прикамье достигло 3939. За последние сутки скончался 31 человек. Стоит отметить, в августе на территории региона значительно выросла смертность от COVID-19. Максимальный суточный показатель зафиксирован 9 августа — 38 смертей.