Талибы* заявили о скором мирном соглашении с силами сопротивления
Кабул, 25 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.
Он добавил, что, по информации движения, «мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время».
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.