Йошкар-Ола, 25 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 464 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 610 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1326 человек.

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