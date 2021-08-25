Сеул, 25 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Южной Корее наблюдается рост зарегистрированных экологически чистых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

По состоянию на конец июля 2021 года в стране зарегистрировано 1 003 539 «зеленых» автомобилей, что составляет 4,1% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в стране.

По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 22,3%, а по сравнению с 2019 годом — на 70%.

Известно, что в общей сложности в Южной Корее зарегистрировано 24,7 млн автомобилей, что на 1,4% больше, чем в конце 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2023 году компания Hyundai планирует выпустить городской электрокар, оснащенный электромотором мощностью 100 л. с.

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