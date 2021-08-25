Пекин, 25 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Власти Китая обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса, ставящей мир переде серьезной угрозой. Об этом 25 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит ИА «Красная Весна».

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

"Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства, что представляет серьезную угрозу миру и безопасности. Китай выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность», — сказал он, комментируя стратегию Вооруженных сил США в космосе.

Также Вэньбинь добавил, что ситуация на околоземной орбите на данный момент «становится все более сложной» и указал, что США, по его мнению, являются «главным фактором» распространения негативного влияния на безопасность в космосе.

«Мы всегда выступали за мирное освоение космоса и за предотвращение его милитаризации. На протяжении многих лет Китай совместно с Россией вносят активный вклад в продвижение международных переговоров, касающихся нераспространения оружия в космическом пространстве», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что успешный запуск на околоземную орбиту экспериментального спутника связи с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3-би» (CZ-3B, Long March-3B) произвел Китай.