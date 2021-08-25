Йошкар-Ола, 25 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 25 августа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 610 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Svo.aero Тест на COVID-19

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 820 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 54 человека. 464 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались два человека в республике, накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1326 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 528 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 939 человек, из них у 919 — пневмония, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 71 пациент, при этом госпитализированы 55 жителей Марий Эл.