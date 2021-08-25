Москва, 25 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Оптимальным количеством участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является 24 клуба. Об этом 25 августа заявил журналистам глава лиги Алексей Морозов.

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«На данный момент 24 клуба — это оптимальное количество», — сказал Морозов.

По его словам, руководство КХЛ общается с российскими и западными клубами, которые были бы готовы вступить в лигу, но «пока нет таких».

Он отметил, что КХЛ вела переговоры с «Югрой», которая стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), но клуб из Ханты-Мансийска финансово не готов участвовать в КХЛ из-за того, что там поднимается пол зарплат.

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