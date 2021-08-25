Вашингтон, , 12:57 — REGNUM В российско-американских переговорах по кибербезопасности наблюдается прогресс, сообщила представитель администрации США высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов 24 августа.

Белый дом Jiang Dong-Qin

Представитель Белого дома прокомментировала ход переговоров по борьбе с хакерами и вирусами-вымогателями, которые ведут власти России и США. Она отметила, что тема по-прежнему активно обсуждается, ранее американский президент Джо Байден создал экспертную группу.

«Мы продолжаем добиваться прогресса в этом направлении», — заявила чиновница.

Она добавила, что 25 августа на встрече с руководителями крупных компаний президент Байден обсудит противодействие вирусам-вымогателям, а также предотвращение различных хакерских атак.

Как сообщало ИА REGNUM, консультации по кибербезопасности были заявлены в качестве одного из направлений диалога России и США после июньского саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

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