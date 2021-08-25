Новосибирск, 25 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершён приём заявок на предоставление субсидий мукомольным предприятиям на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Пшеница

В минсельхозе уточнили, что в период с марта по июнь 2021 года было принято 18 заявок от семи организаций мукомольной промышленности.

Новосибирским аграриям уже выплатили 62,2 млн рублей, что составляет 100% освоения бюджетных средств, установленных на соответствующий финансовый год.