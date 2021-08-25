Джакарта, 25 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Согласно исследованию Indikator Politik Indonesia, 59,3% жителей Индонезии довольны деятельностью президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Результаты опроса показывают, что 43,4% жителей Индонезии также довольны работой вице-президента Мааруфа Амина.

Кроме того, 7,1% жителей не одобряют деятельность президента.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезиизаявил, что правительство продолжает готовить Лабуан Баджо для проведения саммита G20 в 2022 году.