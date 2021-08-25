Москва, 25 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Российская компания АО «Ремдизель» разработала новый бронеавтомобиль «К-4386-ЗА-СпН» для подразделений специального назначения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя компании Марата Ризванова.

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Новинка создана на базе броневика «Тайфун-ВДВ». Машина укомплектована бронированным несущим кузовом, пуленепробиваемыми покрышками и несколькими видами орудий. Двухрядная кабина автомобиля рассчитана на четырех человек.

В движение броневик приводит турбодвигатель максимальной мощностью 350 «лошадей». Он агрегатируется с механической трансмиссией с двухступенчатой раздаточной коробкой.

Модель «К-4386-ЗА-СпН» вооружена пулеметом «Корд» (калибр 12,7 мм), противотанковым ракетным комплексом «Корнет» и минометом (120 мм).

По словам разработчиков, новый броневик отличается высоким уровнем бронезащиты от стрелкового оружия и от подрыва на минах.

Ранее на международном форуме «Армия-2021» холдинг «Высокоточные комплексы» представил БТР-3Ф, предназначенный для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.

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