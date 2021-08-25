Салехард, 25 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 августа региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 124 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 августа 46 864 заражения коронавирусом. Выздоровели 44 799 человек, 590 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).