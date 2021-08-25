Красноярск, 25 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» введён в городах Красноярске и Ачинске Красноярского края.

Zmey Kaa Kobra Красноярск

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске с 19 часов (местное время) 25 августа до 19 часов 27 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В краевой столице объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

В Ачинске режим «чёрного неба» вводится с 18 часов 25 августа до 19 часов 27 августа. Также объявляются НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого НМУ держались в Красноярске с 7 по 11 августа. Это было связано с природными пожарами, действующими в других регионах.

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