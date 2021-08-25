Тегеран, , 12:46 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси приветствовал борьбу народа Йемена против агрессоров в течение последних семи лет. Об этом 25 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Указывается, что, по данным Tasnim, иранский президент направил президенту Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машату ответное письмо на поздравление последнего в связи с избранием Раиси на этот пост.

В нем новый иранский лидер приветствовал борьбу народа Йемена против иностранной агрессии в течение последних семи лет и выразил солидарность Ирана с йеменским народом в его борьбе.

Кроме этого, Раиси заявил о готовности своей администрации вести более активное сотрудничество с Йеменом во всех областях, что, как он считает, соответствует общим интересам народов двух стран.

Напомним, в марте 2015 года Саудовская Аравия в сотрудничестве с рядом своих союзных государств и при поддержке вооружений и материально-технического обеспечения США и ряда западных стран начала военную агрессию против Йемена.