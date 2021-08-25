Тегеран, 25 августа 2021, 12:46 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси приветствовал борьбу народа Йемена против агрессоров в течение последних семи лет. Об этом 25 августа сообщает ИА «Красная Весна».
Указывается, что, по данным Tasnim, иранский президент направил президенту Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машату ответное письмо на поздравление последнего в связи с избранием Раиси на этот пост.
В нем новый иранский лидер приветствовал борьбу народа Йемена против иностранной агрессии в течение последних семи лет и выразил солидарность Ирана с йеменским народом в его борьбе.
Кроме этого, Раиси заявил о готовности своей администрации вести более активное сотрудничество с Йеменом во всех областях, что, как он считает, соответствует общим интересам народов двух стран.
Напомним, в марте 2015 года Саудовская Аравия в сотрудничестве с рядом своих союзных государств и при поддержке вооружений и материально-технического обеспечения США и ряда западных стран начала военную агрессию против Йемена.