Москва, , 12:48 — REGNUM На Украине много проблем, но главные из них связаны с тем, что в этой в стране до сих пор не сформировалось гражданское общество, и с тем, что Украина так и не стала правовым государством (не говоря уже об отсутствии политической элиты, способной отстаивать национальные интересы своей страны). Об этом пишет kherson.life.

Политики Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов, единственное, что на Украине хорошо получилось — в стране была создана социальная среда, легко восприимчивая к идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей.

«Особенно это коснулось молодого поколения, выросшего на Украине, многие из них становятся убежденными нацистами, готовыми убивать людей с другими политическими взглядами», — отмечается в статье.

Недавно о том же самом написало французское издание AgoraVox: «Украина все дальше идет по пути открытого неонацизма, что лишь подтверждается последними событиями».

«В этой стране национал-радикалы объявили настоящую охоту на оппозиционных активистов, нападения происходят во многих городах. При этом депутат от правящей партии открыто призывает к стерилизации безработных. А в городе Херсоне по инициативе городского руководства на билбордах воспевается ода коллаборационизму с нацистами», — констатируют французы.

Португальское издание Publico отмечает: «Украинский коллаборационизм с нацистами открыто выставлялся на рекламных щитах в Херсоне в честь обнародованного 30 июня 1941-го «Акта провозглашения Украинского государства».

»На плакатах жовто-блакитная лента скрывает имя Гитлера, но не заслоняет упоминание нацистской Германии в подписанном Степаном Бандерой акте. Решением публично отметить годовщину акта сотрудничества с фашистами мэр Херсона подтверждает — нынешняя Украина полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме. Ведь речь идет об инициативе не каких-то неонацистских групп, а официальных властей, которые прославляют коллаборационизм с нацистской Германией прямо на улицах», — возмущены журналисты Publico.

По мнению киевского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, «В Европе уходит в прошлое миф о том, что украинцы — добродушные и толерантные люди, искренне стремящиеся к европейским ценностям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что основная причина превращения Украины в failed state кроется в интегральном пещерном национализме по лекалам Дмитрия Донцова, отмечал в своей статье на news-front.info Дмитрий Павленко.

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